В субботу, 5 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Фиорентина» примет римский «Лацио». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Рассудит встречу Даниэле Орсато.
«Фиорентина»
«Фиолетовые» являются крепким середняком текущего сезона. На данный момент у команды Винченцо Итальяно 36 очков и седьмая позиция в турнирной таблице. Думается, что это максимум для «лилий», поскольку выше находятся команды, которые сильнее и по составу, и по игре. Хотя, безусловно, «Фиорентина» поборется за то, чтобы в следующем сезоне представлять Италию в еврокубках.
В последней игре команда из Флоренции сыграла вничью с «Кальяри», до этого была крупная победа над «Дженоа», а перед тем разгромное поражение от «Торино». «Фиорентина» в этом сезоне крайне нестабильна. В Кубке Италии «фиолетовые» разгромили «Наполи» и вышли в четвертьфинал, где сыграют против «Аталанты». У команды есть шанс попробовать зацепиться за трофей.
Кадровая ситуация в команде хорошая. Не помогут «Фиорентине» в этой игре только Лукас Мартинес и Альваро Одриосола.
«Лацио»
Римляне после 23 матчей имеют в своем активе 36 очков и идут восьмыми. Безусловно, это не та позиция, на которую рассчитывали в клубе перед началом сезоне. Подопечные Маурицио Сарри недобрали много очков и идут в середине турнирной таблице. Пока еще отставание от первой четверки не столь велико, но побороться даже за место в Лиге конференций будет крайне сложно.
В январе «орлы» сыграли вничью с «Эмполи», уступили «Интеру», переиграли «Салернитану» и расписали мировую с «Аталантой». Также «бело-небесно-голубые» смогли добыть победу над «Удинезе» в Кубке Италии и пробиться в четвертьфинал турнира, где сыграют против «Милана».
У «Лацио» четыре потери перед этим матчем. Не сыграют Данило Катальди, Жан-Даниэль Акпа-Акпро, Штефан Раду и Франческо Ачерби.
История встреч
Соперники провели между собой 160 игр. 65 раз побеждал «Лацио», 52 победы в активе «Фиорентины», а также 43 ничейных результата.
Поединок первого круга завершился минимальной победой «Лацио». Судьбу встречи решил точный удар Педро.
Ориентировочные составы
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Кастровилли, Торрейра, Бонавентура, Гонсалес, Иконе, Пентек.
«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Луис Фелипе, Патрик, Марушич, Альберто, Милинкович-Савич, Лейва, Андерсон, Цакканьи, Иммобиле.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.
5 февраля, суббота
|«Фиорентина» – «Лацио»
|Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 21:45
|Прямая трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:1
Источник — Sport.ua
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