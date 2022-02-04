24-й тур
Фиорентина
0 : 0
Лацио
05.02.2022 21:45   ТВ-трансляция: 

Фиорентина – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок без фаворита

  • 04.02.2022 10:54
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Фиорентина – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Фиорентина» примет римский «Лацио». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени. Рассудит встречу Даниэле Орсато.

«Фиорентина»

 

«Фиолетовые» являются крепким середняком текущего сезона. На данный момент у команды Винченцо Итальяно 36 очков и седьмая позиция в турнирной таблице. Думается, что это максимум для «лилий», поскольку выше находятся команды, которые сильнее и по составу, и по игре. Хотя, безусловно, «Фиорентина» поборется за то, чтобы в следующем сезоне представлять Италию в еврокубках.

В последней игре команда из Флоренции сыграла вничью с «Кальяри», до этого была крупная победа над «Дженоа», а перед тем разгромное поражение от «Торино». «Фиорентина» в этом сезоне крайне нестабильна. В Кубке Италии «фиолетовые» разгромили «Наполи» и вышли в четвертьфинал, где сыграют против «Аталанты». У команды есть шанс попробовать зацепиться за трофей.

Кадровая ситуация в команде хорошая. Не помогут «Фиорентине» в этой игре только Лукас Мартинес и Альваро Одриосола.

«Лацио»

 

Римляне после 23 матчей имеют в своем активе 36 очков и идут восьмыми. Безусловно, это не та позиция, на которую рассчитывали в клубе перед началом сезоне. Подопечные Маурицио Сарри недобрали много очков и идут в середине турнирной таблице. Пока еще отставание от первой четверки не столь велико, но побороться даже за место в Лиге конференций будет крайне сложно.

В январе «орлы» сыграли вничью с «Эмполи», уступили «Интеру», переиграли «Салернитану» и расписали мировую с «Аталантой». Также «бело-небесно-голубые» смогли добыть победу над «Удинезе» в Кубке Италии и пробиться в четвертьфинал турнира, где сыграют против «Милана».

У «Лацио» четыре потери перед этим матчем. Не сыграют Данило Катальди, Жан-Даниэль Акпа-Акпро, Штефан Раду и Франческо Ачерби.

История встреч

 

Соперники провели между собой 160 игр. 65 раз побеждал «Лацио», 52 победы в активе «Фиорентины», а также 43 ничейных результата.

Поединок первого круга завершился минимальной победой «Лацио». Судьбу встречи решил точный удар Педро.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Венути, Кастровилли, Торрейра, Бонавентура, Гонсалес, Иконе, Пентек.

«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Луис Фелипе, Патрик, Марушич, Альберто, Милинкович-Савич, Лейва, Андерсон, Цакканьи, Иммобиле.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.

5 февраля, суббота

«Фиорентина» – «Лацио»
Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 21:45
Прямая трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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