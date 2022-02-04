ОФИЦИАЛЬНО. Луис Адриано – игрок Антальяспора

Как и сообщалось ранее, Луис Адриано продолжит карьеру в Турции. «Антальяспор» официально объявил о переходе 34-летнего бразильца.
Нападающий подписал контракт до конца июня 2023 года.
Ранее Луис Адриано расторг контракт с «Палмейрасом», где выступал в последнее время, и туркам достанется в качестве свободного агента.
🔥 Hoş Geldin Luiz Adriano!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022
Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/szM5eAk9nI
Источник — Sport.ua
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