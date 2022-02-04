ОФИЦИАЛЬНО. Луис Адриано – игрок Антальяспора

Экс-игрок «Шахтера» вернулся в Европу

  • 04.02.2022 07:41
  • 1301 просмотр
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Адриано – игрок Антальяспора
© ФК Аланьяспор. Луис Адриано

Как и сообщалось ранее, Луис Адриано продолжит карьеру в Турции. «Антальяспор» официально объявил о переходе 34-летнего бразильца.

Нападающий подписал контракт до конца июня 2023 года.

Ранее Луис Адриано расторг контракт с «Палмейрасом», где выступал в последнее время, и туркам достанется в качестве свободного агента.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    KIEWADIM, 04.02.2022 08:21
    +4
    Нашел же лохоу
    Ссылка
    SvTA17k, 04.02.2022 08:49
    +3
    Большая радОСТЬ!
    Ссылка
    Юрий Карпенко, 04.02.2022 08:24
    +3
    Ого він ще в футбол грає
    Ссылка
    Алексей Голяченко, 04.02.2022 09:14
    +1
    Думал он уже закончил с футболом, а нет еще зарабатывает
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    aleks19826, 04.02.2022 08:00
    -3
    Кращий із кращих. Ще наведе там шухеру мавпун
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