ОФИЦИАЛЬНО. Луис Адриано – игрок Антальяспора

Как и сообщалось ранее, Луис Адриано продолжит карьеру в Турции. «Антальяспор» официально объявил о переходе 34-летнего бразильца.

Нападающий подписал контракт до конца июня 2023 года.

Ранее Луис Адриано расторг контракт с «Палмейрасом», где выступал в последнее время, и туркам достанется в качестве свободного агента.