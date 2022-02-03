Скаут: «Супряге никто не даст времени на раскачку»

Известный скаут Алекс Великих оценил перспективы Владислава Супряги после перехода в «Сампдорию»:
«Супряге нужно понимать, что ему никто не даст много времени на раскачку. Условия перехода связаны с арендой с правом выкупа или ее продления. Этот выкуп будет очень зависеть от его выступлений и сохранения «Сампдорией» прописки в Серии А, а также от требований болельщиков. Сейчас болельщики настроены к нему лояльно.
Я считаю, что эта возможность уникальна для украинского игрока, переходящего в статусе звезды, сравниваемой с Шевченко. Однако он переходит в тот момент, когда в его карьере происходит спад. Для него это возможность реанимировать карьеру и доказать свою профпригодность. Я всегда говорил, что у того, кто поверит в Супрягу и раскроет его, будет шанс выиграть на этом игроке бинго.
Думаю, что переход именно сейчас очень выгоден для всех сторон: для игрока, для агентов, для «Динамо» и сборной Украины, которая в будущем может получить нападающего».
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Вообще переходя в западный футбольный клуб из топ-чемпионата, нужно иметь заинтересованность главного тренера команды и хороший контакт с ним. Иначе это все "кот в мешке" как для игрока, так и для команды, особенно без знания языка. В любом случае удачи Владиславу в Италии.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.