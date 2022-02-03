Скаут: «Супряге никто не даст времени на раскачку»

Алекс Великих – о переходе Владислава Супряги в «Сампдорию»

  • 03.02.2022 23:07
  • 502 просмотра
  • 1 комментарий
Скаут: «Супряге никто не даст времени на раскачку»
© ФК Сампдория. Владислав Супряга

Известный скаут Алекс Великих оценил перспективы Владислава Супряги после перехода в «Сампдорию»:

«Супряге нужно понимать, что ему никто не даст много времени на раскачку. Условия перехода связаны с арендой с правом выкупа или ее продления. Этот выкуп будет очень зависеть от его выступлений и сохранения «Сампдорией» прописки в Серии А, а также от требований болельщиков. Сейчас болельщики настроены к нему лояльно.

Я считаю, что эта возможность уникальна для украинского игрока, переходящего в статусе звезды, сравниваемой с Шевченко. Однако он переходит в тот момент, когда в его карьере происходит спад. Для него это возможность реанимировать карьеру и доказать свою профпригодность. Я всегда говорил, что у того, кто поверит в Супрягу и раскроет его, будет шанс выиграть на этом игроке бинго.

Думаю, что переход именно сейчас очень выгоден для всех сторон: для игрока, для агентов, для «Динамо» и сборной Украины, которая в будущем может получить нападающего».

Источник — ТК Футбол

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    alefteev77, 03.02.2022 23:31 (изменен)
    0
    Аренда на полгода - слишком мало для адаптации игрока без языка и игровой практики. Нужен хотя бы один полный сезон. Но если тренер Сампдории верит в Супрягу и понимает как его реализовать в своей команде, то шансы будут. Другое дело, если главному тренеру Сампы Супрягу навязали агенты, менеджмент клуба и другие люди, которые никакого прямого отношения к игровому процессу не имеют. Тогда это все до одного места.
    -
    Вообще переходя в западный футбольный клуб из топ-чемпионата, нужно иметь заинтересованность главного тренера команды и хороший контакт с ним. Иначе это все "кот в мешке" как для игрока, так и для команды, особенно без знания языка. В любом случае удачи Владиславу в Италии.
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