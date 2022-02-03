Скаут: «Супряге никто не даст времени на раскачку»

Известный скаут Алекс Великих оценил перспективы Владислава Супряги после перехода в «Сампдорию»:

«Супряге нужно понимать, что ему никто не даст много времени на раскачку. Условия перехода связаны с арендой с правом выкупа или ее продления. Этот выкуп будет очень зависеть от его выступлений и сохранения «Сампдорией» прописки в Серии А, а также от требований болельщиков. Сейчас болельщики настроены к нему лояльно.

Я считаю, что эта возможность уникальна для украинского игрока, переходящего в статусе звезды, сравниваемой с Шевченко. Однако он переходит в тот момент, когда в его карьере происходит спад. Для него это возможность реанимировать карьеру и доказать свою профпригодность. Я всегда говорил, что у того, кто поверит в Супрягу и раскроет его, будет шанс выиграть на этом игроке бинго.

Думаю, что переход именно сейчас очень выгоден для всех сторон: для игрока, для агентов, для «Динамо» и сборной Украины, которая в будущем может получить нападающего».