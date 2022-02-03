Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Проблема в Арсенале была только с Артетой»

Форвард «Барселоны» - о причинах смены клуба

  • 03.02.2022 22:12
  • 568 просмотров
  • 1 комментарий
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Проблема в Арсенале была только с Артетой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил причины своего ухода из «Арсенала»:

«Мои последние несколько месяцев в «Арсенале» были сложными, но таков футбол. Со своей стороны, я никогда не хотел сделать ничего плохого. Моя проблема была только с Артетой. Больше я ничего не могу сказать, я не был счастлив.

Это был только он, и он принял это решение. Он не был доволен, я не могу сказать вам больше. Он был совсем недоволен, тогда как я сохранял спокойствие.

Я очень хотел перейти в «Барселону», вот почему я прилетел рано утром, потому что хотел закончить дела. Мы ждали до последнего момента, потому что с «Арсеналом» было немного сложно, но, в конце концов, я здесь».

Источник — Football London

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    zzg77, 03.02.2022 22:34
    0
    Да ты парнишка сам дерьмовый, ты везде права качаешь?
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