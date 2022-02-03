Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Проблема в Арсенале была только с Артетой»

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил причины своего ухода из «Арсенала»:

«Мои последние несколько месяцев в «Арсенале» были сложными, но таков футбол. Со своей стороны, я никогда не хотел сделать ничего плохого. Моя проблема была только с Артетой. Больше я ничего не могу сказать, я не был счастлив.

Это был только он, и он принял это решение. Он не был доволен, я не могу сказать вам больше. Он был совсем недоволен, тогда как я сохранял спокойствие.

Я очень хотел перейти в «Барселону», вот почему я прилетел рано утром, потому что хотел закончить дела. Мы ждали до последнего момента, потому что с «Арсеналом» было немного сложно, но, в конце концов, я здесь».