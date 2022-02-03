Лунин – в запасе Реала на матч Кубка Испании против Атлетика

Карло Анчелотти выбрал Тибо Куртуа

  • 03.02.2022 21:40
  • 1206 просмотров
  • 9 комментариев
Лунин – в запасе Реала на матч Кубка Испании против Атлетика
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Сегодня, 3 февраля «Реал» в четвертьфинале Кубка Испании на выезде сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Начало матча - в 22:30 по Киеву. Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе «Реала» на матч.

«Реал»: Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Алаба — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Асенсио, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Вальехо, Азар, Вальверде, Йович, Бейл, Себальос, Иско, Камавинга.

Напомним, в двух предыдущих матчах «Реала» в Кубке Испании, против «Алькояно» и «Эльче», Лунин выходил в основе.

Источник — ФК Реал Мадрид

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Рейский, 03.02.2022 22:01
    +5
    Не ну это уже реально издевательство, если не в кубке, то где уже. Таки надо валить и по скорее или будет сл год ждать ради 1-2 матчей опять.
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    IgorDK, 03.02.2022 22:20
    +3
    Да уже отпустите Лунина в другой клуб, пускай поиграет, тренер Реала уже надоел со своим Кортуа
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    Владислав Рейский, 03.02.2022 22:01
    +3
    Не ну это уже реально издевательство, если не в кубке, то где уже. Таки надо валить и по скорее или будет сл год ждать ради 1-2 матчей опять.
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    Tasha19, 03.02.2022 21:57
    +3
    Якщо в кубковому матчі не ставлять запасного воротаря, то це вже дзвіночок для Луніна
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    Vitason, 03.02.2022 21:45
    +3
    Чтоб Реал продул, сколько  можно этого Куртуа незаменимым вратарём считать , ничего в него особенного нет,так же ошибается ,Анчелотти ссыкун, сколько можно бояться ставить Лунина!!???
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    online
    norma_zap, 03.02.2022 22:11
    +2
    Стоило хоть чуток запахнуть титулом, тут жы выпустили первый номер.
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    Сергей Журавко, 03.02.2022 21:48
    +2
    Побоялся папа Карло Атлетику попасть.Думает Куртуа лучше Лунина отстоит.Ну-ну...
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    online
    fedd1979, 03.02.2022 22:20
    +1
    Так все логічно - гра не з третьою лігою, а з міцним кубковим клубом вищого ешелону. Інші теж основні. Так що нічого не сталося такого, що б виходило за межі звичайного
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    Mikola_Bokopor, 03.02.2022 22:11
    0
    Vitason, 03.02.2022 21:45
    Чтоб Реал продул, сколько  можно этого Куртуа незаменимым вратарём считать , ничего в него особенного нет,так же ошибается ,Анчелотти ссыкун, сколько можно бояться ставить Лунина!!???
    Куртуа это отличный вратарь. А кто такой Лунин. Баночник
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