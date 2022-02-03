Лунин – в запасе Реала на матч Кубка Испании против Атлетика

Сегодня, 3 февраля «Реал» в четвертьфинале Кубка Испании на выезде сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Начало матча - в 22:30 по Киеву. Украинский голкипер Андрей Лунин остался в запасе «Реала» на матч.

«Реал»: Куртуа — Васкес, Милитао, Начо, Алаба — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Асенсио, Винисиус.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Вальехо, Азар, Вальверде, Йович, Бейл, Себальос, Иско, Камавинга.

Напомним, в двух предыдущих матчах «Реала» в Кубке Испании, против «Алькояно» и «Эльче», Лунин выходил в основе.