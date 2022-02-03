Стало известно, от чего зависит будущее Роналду в Манчестер Юнайтед

Португалец подождет назначения нового главного тренера

  • 03.02.2022 21:26
  • 1398 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, от чего зависит будущее Роналду в Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду разочарован результатами «Манчестер Юнайтед», и может покинуть клуб в конце сезона.

Решение Роналду зависит от того, кого назначат новым главным тренером команды. Сейчас этот пост временно занимает Ральф Рангник, который в конце сезона перейдет на должность спортивного директора.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 14 голов и 3 ассиста в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. 5 февраля португальцу исполнится 37 лет.

Источник — ESPN

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности