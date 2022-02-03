Стало известно, от чего зависит будущее Роналду в Манчестер Юнайтед

Криштиану Роналду разочарован результатами «Манчестер Юнайтед», и может покинуть клуб в конце сезона.
Решение Роналду зависит от того, кого назначат новым главным тренером команды. Сейчас этот пост временно занимает Ральф Рангник, который в конце сезона перейдет на должность спортивного директора.
В нынешнем сезоне на счету Роналду 14 голов и 3 ассиста в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. 5 февраля португальцу исполнится 37 лет.
Источник — ESPN
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