Аль-Джазира победила. Стартовал клубный чемпионат мира, где сыграет Челси

В ОАЭ стартовал четвертьфинал клубного чемпионата мира 2021, в котором играют победители континентальных клубных турниров.
В число участников входят «Челси» (Англия) и «Палмейрас» (Бразилия), которые начнут турнир с полуфинальной стадии.
В матче предварительного раунда «Аль-Джазира» из Абу-Даби победила «Пирэ» из Французской Полинезии со счетом 4:1.
Теперь в четвертьфинале «Аль-Джазира» 6 февраля встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии, а победитель этой игры выйдет на «Челси».
Клубный чемпионат мира 2021
Предварительный раунд, 3 февраля
«Аль-Джазира» (Абу-Даби, ОАЭ) – «Пирэ» (Французская Полинезия) – 4:1
Голы: Аль-Амери, 5 (1:0). Аль-Аттас, 25 (2:0). Косанович, 41 (3:0). Рабии, 48, автогол (3:1). Диаби, 63 (4:1).
Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».
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Источник — Sport.ua
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