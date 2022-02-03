Аль-Джазира победила. Стартовал клубный чемпионат мира, где сыграет Челси

В ОАЭ стартовал четвертьфинал клубного чемпионата мира 2021, в котором играют победители континентальных клубных турниров.

В число участников входят «Челси» (Англия) и «Палмейрас» (Бразилия), которые начнут турнир с полуфинальной стадии.

В матче предварительного раунда «Аль-Джазира» из Абу-Даби победила «Пирэ» из Французской Полинезии со счетом 4:1.

Теперь в четвертьфинале «Аль-Джазира» 6 февраля встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии, а победитель этой игры выйдет на «Челси».

Клубный чемпионат мира 2021

Предварительный раунд, 3 февраля

«Аль-Джазира» (Абу-Даби, ОАЭ) – «Пирэ» (Французская Полинезия) – 4:1

Голы: Аль-Амери, 5 (1:0). Аль-Аттас, 25 (2:0). Косанович, 41 (3:0). Рабии, 48, автогол (3:1). Диаби, 63 (4:1).

Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».

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