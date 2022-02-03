Экс-тренер Динамо: Супряга в Сампдории – возможность перезапустить карьеру

Диего Лонго – о перспективах украинского форварда

  • 03.02.2022 21:06
  • 683 просмотра
  • 1 комментарий
Экс-тренер Динамо: Супряга в Сампдории – возможность перезапустить карьеру
© ФК Сампдория. Владислав Супряга

Бывший ассистент главного тренера «Динамо» Диего Лонго оценил перспективы Владислава Супряги в «Сампдории»:

«Супряга - игрок, который любит пространство. Он не тот футболист, который будет играть спиной к воротам, несмотря на отличное телосложение. Он очень быстр и имеет хорошую технику. Ему нужно научиться использовать свободное пространство впереди.

Супряга не играл в Киеве, потому что «Динамо» играет по-другому. Впереди должен был быть физически сильный форвард, способный закрывать мяч корпусом. Владислав игрок другого типажа. У него есть голевое чутье. Когда он играл в аренде, то забил несколько хороших мячей благодаря своей скорости.

Переход в «Сампдорию» - это возможность перезапустить свою карьеру. Но ему нужно предоставить лучшие условия на поле. С Супрягой нужно работать как на поле, так и за его пределами. Ведь еще несколько месяцев назад парень не говорил по-английски.

Супряга больше интроверт и должен попасть в такое окружение, в котором будет чувствовать себя непринужденно. Если в «Сампдории» это сделают, то у него все получится. Влад - профессионал с большим потенциалом.

Да, он молод, но уже играл в Лиге чемпионов против «Ювентуса» и «Барселоны». На данный момент «Сампдория» ведет борьбу за выживание в Серии А, а у Супряги не много опыта. Но он может взорваться в любой момент».

Источник — SampdoriaNews.net

(6 голосов)

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Комментарии
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    Владислав Рейский, 03.02.2022 21:30
    0
    А мб даже и просто запустить
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