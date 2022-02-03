Рамирес рассказал, почему покинул Динамо

Венесуэльский форвард перешел в «Спортинг» Хихон

  • 03.02.2022 20:43
  • 1486 просмотров
  • 3 комментария
Рамирес рассказал, почему покинул Динамо
© Динамомания. Эрик Рамирес

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес рассказал о том, почему покинул «Динамо» и перешел в аренду в «Спортинг» Хихон:

«Не секрет, что страна переживает трудные времена, потому что там может начаться война или что-то такое. Но мое решение об уходе из «Динамо» было принято не из-за этого, а, скорее, из-за спортивных причин».

Источник — Динамомания

(8 голосов)

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Комментарии
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    Serhii P., 03.02.2022 20:47 (изменен)
    +5
    Хто б говорив... Приїхало чучело з країни, де рівень злочинності один з найільших у світі, де інфляція такого рівня, що гроші коштують дешевше паперу, на якому вони надруковані.
    Це не він вирішував, погнали клоуна, а то самовільно вирішив не їхати на збори з "Динамо", а сиділо в Венесуелі. Чмо забуло, хто йому зарплату платить.
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    online
    Муґунот Уух, 03.02.2022 20:57
    +1
    весьма содержательный рассказ. спасибо
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    online
    AK.228, 03.02.2022 21:06
    -1
    Мда... Попустил
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