Рамирес рассказал, почему покинул Динамо

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес рассказал о том, почему покинул «Динамо» и перешел в аренду в «Спортинг» Хихон:

«Не секрет, что страна переживает трудные времена, потому что там может начаться война или что-то такое. Но мое решение об уходе из «Динамо» было принято не из-за этого, а, скорее, из-за спортивных причин».