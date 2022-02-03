Рамирес рассказал, почему покинул Динамо

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес рассказал о том, почему покинул «Динамо» и перешел в аренду в «Спортинг» Хихон:
«Не секрет, что страна переживает трудные времена, потому что там может начаться война или что-то такое. Но мое решение об уходе из «Динамо» было принято не из-за этого, а, скорее, из-за спортивных причин».
Источник — Динамомания
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Це не він вирішував, погнали клоуна, а то самовільно вирішив не їхати на збори з "Динамо", а сиділо в Венесуелі. Чмо забуло, хто йому зарплату платить.
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