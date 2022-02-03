Экс-вингер Шахтера вскоре станет игроком Лос-Анджелес Гэлакси

Дуглас Коста продолжит карьеру в МЛС

  • 03.02.2022 19:48
  • 1134 просмотра
  • 0 комментариев
Экс-вингер Шахтера вскоре станет игроком Лос-Анджелес Гэлакси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бразильский вингер Дуглас Коста согласовал условия контракта с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ближайшие полгода 31-летний бразилец проведет в «Гэлакси» на правах аренды, после чего подпишет полноценный 2-летний контракт. Уже в воскресенье, 6 февраля, он прилетит в Лос-Анджелес.

Также на игрока «Гремио» претендовал «Фламенго», но Коста сделал выбор в пользу «Гэлакси».

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности