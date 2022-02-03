Экс-вингер Шахтера вскоре станет игроком Лос-Анджелес Гэлакси

Бразильский вингер Дуглас Коста согласовал условия контракта с клубом МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ближайшие полгода 31-летний бразилец проведет в «Гэлакси» на правах аренды, после чего подпишет полноценный 2-летний контракт. Уже в воскресенье, 6 февраля, он прилетит в Лос-Анджелес.

Также на игрока «Гремио» претендовал «Фламенго», но Коста сделал выбор в пользу «Гэлакси».