Лос-Анджелес Гэлакси близок к трансферу экс-вингера Шахтера

31-летний экс-вингер «Шахтера» Дуглас Коста близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Соединенных Штатах Америки.
Интерес к опытному хавбеку проявляет «Лос-Анджелес Гэлакси», который хочет укрепить атакующий потенциал команды накануне старта нового сезона.
Отмечается, что переговоры между Дугласом Костой и «Лос-Анджелес Гэлакси» продвигаются, но еще не завершены.
Ранее сообщалось, что после вылета «Гремио» из бразильской Серии А, а также конфликта с руководством клуба, Дуглас Коста хотел покинуть команду досрочно и вернуться в «Ювентус», которому принадлежит его контракт. Однако впоследствии футболист извинился и выразил готовность продолжить выступления в Бразилии.
Источник — ESPN
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