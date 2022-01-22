Лос-Анджелес Гэлакси близок к трансферу экс-вингера Шахтера

Дуглас Коста ныне на правах аренды выступает за бразильский «Гремио»

  • 22.01.2022 09:20
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Лос-Анджелес Гэлакси близок к трансферу экс-вингера Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

31-летний экс-вингер «Шахтера» Дуглас Коста близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Соединенных Штатах Америки.

Интерес к опытному хавбеку проявляет «Лос-Анджелес Гэлакси», который хочет укрепить атакующий потенциал команды накануне старта нового сезона.

Отмечается, что переговоры между Дугласом Костой и «Лос-Анджелес Гэлакси» продвигаются, но еще не завершены.

Ранее сообщалось, что после вылета «Гремио» из бразильской Серии А, а также конфликта с руководством клуба, Дуглас Коста хотел покинуть команду досрочно и вернуться в «Ювентус», которому принадлежит его контракт. Однако впоследствии футболист извинился и выразил готовность продолжить выступления в Бразилии.

Источник — ESPN

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