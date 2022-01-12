Раскаялся. Экс-вингер Шахтера сделал попытку уладить конфликт с Гремио

31-летний полузащитник «Гремио» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», принес свои извинения за поведение в конце минувшего года, которое привело к серьезным разногласиям с фанатами и конфликту с самим клубом.

«Я начинаю этот текст с извинений от всего сердца перед семьей «Гремио»! Так и должен поступать каждый смиренный человек, когда он признает, что был неправ… Несмотря на все мои решения, я хочу прояснить, что они в прошлом. Я действовал импульсивно и в итоге мстил оскорблениями тем, кто этого не заслуживал, и тем, кто даже не знал, что происходит внутри. Мне было очень больно, но это тоже уже в прошлом…

Я не буду вдаваться в решения администрации «Гремио» и последствия ошибок, допущенных с тех пор, как я сюда пришел. Это тема другого разговора.

В дополнение к искренним извинениям, я хочу сказать, что после разговора со своим агентом принял решение остаться в «Гремио». Я буду уважать эту футболку, контракт, который я подписал, и буду отдавать кровь и жизнь, пока мы не вернемся. И я говорю не только о выходе в Серию А, но и о титулах в лиге Гаушу, Кубке Бразилии, чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес.

Я хочу повторить, что никогда не думал о финансовой стороне возвращения в «Гремио», но я уже от многого отказался, чтобы быть здесь. Я – «гремиста», и вместе мы вытащим клуб из этой ситуации. Я ясно дал понять президенту, что не буду играть ни за какой другой клуб в Бразилии, кроме «Гремио». И я не пойду в любой другой клуб, если меня не вынудят так поступить.

Уже завтра я хотел бы выйти на тренировку, но, поскольку у меня положительный тест на Covid-19, я должен изолироваться и позаботиться о себе. Скоро я восстановлюсь и вернусь к тренировкам со всеми! Потому что именно усердно работая мы вернемся! И, пожалуйста, перестаньте слушать фейковые новости.

Дуглас Коста, 2022», - написал бразилец.