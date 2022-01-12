Раскаялся. Экс-вингер Шахтера сделал попытку уладить конфликт с Гремио

Дуглас Коста заявил о готовности играть в бразильской Серии В

  • 12.01.2022 10:17
  • 972 просмотра
  • 0 комментариев
Раскаялся. Экс-вингер Шахтера сделал попытку уладить конфликт с Гремио
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний полузащитник «Гремио» Дуглас Коста, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», принес свои извинения за поведение в конце минувшего года, которое привело к серьезным разногласиям с фанатами и конфликту с самим клубом.

«Я начинаю этот текст с извинений от всего сердца перед семьей «Гремио»! Так и должен поступать каждый смиренный человек, когда он признает, что был неправ… Несмотря на все мои решения, я хочу прояснить, что они в прошлом. Я действовал импульсивно и в итоге мстил оскорблениями тем, кто этого не заслуживал, и тем, кто даже не знал, что происходит внутри. Мне было очень больно, но это тоже уже в прошлом…

Я не буду вдаваться в решения администрации «Гремио» и последствия ошибок, допущенных с тех пор, как я сюда пришел. Это тема другого разговора.

В дополнение к искренним извинениям, я хочу сказать, что после разговора со своим агентом принял решение остаться в «Гремио». Я буду уважать эту футболку, контракт, который я подписал, и буду отдавать кровь и жизнь, пока мы не вернемся. И я говорю не только о выходе в Серию А, но и о титулах в лиге Гаушу, Кубке Бразилии, чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес.

Я хочу повторить, что никогда не думал о финансовой стороне возвращения в «Гремио», но я уже от многого отказался, чтобы быть здесь. Я – «гремиста», и вместе мы вытащим клуб из этой ситуации. Я ясно дал понять президенту, что не буду играть ни за какой другой клуб в Бразилии, кроме «Гремио». И я не пойду в любой другой клуб, если меня не вынудят так поступить.

Уже завтра я хотел бы выйти на тренировку, но, поскольку у меня положительный тест на Covid-19, я должен изолироваться и позаботиться о себе. Скоро я восстановлюсь и вернусь к тренировкам со всеми! Потому что именно усердно работая мы вернемся! И, пожалуйста, перестаньте слушать фейковые новости.

Дуглас Коста, 2022», - написал бразилец.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности