Аталанта исключила конкурента Малиновского из заявки на Лигу Европы

«Аталанта» подала заявку на плей-офф Лиги Европы. В ней не оказалось словенского хавбека Йосипа Иличича.
Его отсутствие в заявке связано с депрессией, которую испытывает 34-летний словенец. Решение было принято после беседы Иличича с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
При этом в заявку «Аталанты» вошли январские новички команды – Жереми Бога и Валентин Михайлэ.
В 1/16 финала Лиги Европы соперником «Аталанты» будет греческий «Олимпиакос». Первый матч пройдет 17 февраля в Бергамо.
Источник — Sky Sport Italia
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