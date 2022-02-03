Аталанта исключила конкурента Малиновского из заявки на Лигу Европы

У Йосипа Иличича снова психологические проблемы

  • 03.02.2022 19:33
  • 1732 просмотра
  • 4 комментария
Аталанта исключила конкурента Малиновского из заявки на Лигу Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Иличич

«Аталанта» подала заявку на плей-офф Лиги Европы. В ней не оказалось словенского хавбека Йосипа Иличича.

Его отсутствие в заявке связано с депрессией, которую испытывает 34-летний словенец. Решение было принято после беседы Иличича с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

При этом в заявку «Аталанты» вошли январские новички команды – Жереми Бога и Валентин Михайлэ.

В 1/16 финала Лиги Европы соперником «Аталанты» будет греческий «Олимпиакос». Первый матч пройдет 17 февраля в Бергамо.

Источник — Sky Sport Italia

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    BARA.bass, 03.02.2022 20:07
    +1
    Каждый год у него депрессия. Живёт в Италии, бабок куры не клюют, от чего у него депрессия,из за женского пола? Так на футболистов шас очереди из станков стоят, грустить как минимум не дадут.
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    online
    u6464u, 03.02.2022 19:51
    +1
    Иличич конечно игрок от бога, жалко , морально не устойчив.
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    WladWest, 03.02.2022 20:40
    0
    u6464u, 03.02.2022 20:28
    он однолюб, слышали о таких, или для вас они как динозавры.
    Ты что-то знаешь, расскажи, не томи.
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    online
    u6464u, 03.02.2022 20:28
    0
    BARA.bass, 03.02.2022 20:07
    Каждый год у него депрессия. Живёт в Италии, бабок куры не клюют, от чего у него депрессия,из за женского пола? Так на футболистов шас очереди из станков стоят, грустить как минимум не дадут.
    он однолюб, слышали о таких, или для вас они как динозавры.
    Ссылка
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