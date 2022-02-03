Аталанта исключила конкурента Малиновского из заявки на Лигу Европы

«Аталанта» подала заявку на плей-офф Лиги Европы. В ней не оказалось словенского хавбека Йосипа Иличича.

Его отсутствие в заявке связано с депрессией, которую испытывает 34-летний словенец. Решение было принято после беседы Иличича с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

При этом в заявку «Аталанты» вошли январские новички команды – Жереми Бога и Валентин Михайлэ.

В 1/16 финала Лиги Европы соперником «Аталанты» будет греческий «Олимпиакос». Первый матч пройдет 17 февраля в Бергамо.