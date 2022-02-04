В субботу, 5 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет лондонский «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы, которая по итогам прошлого сезона с уверенным отрывом стала чемпионом Англии, выигрывала национальный Кубок шесть раз. Последний раз «горожанам» в этом турнире удалось триумфовать в 2019 году, но сейчас, конечно же, для них он не в приоритете.

«Манчестер Сити» пытается в первую очередь впервые выиграть Лигу чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы остановились в шаге от успеха, проиграв «Челси» в финале. В 1/8 нынешнего розыгрыша еврокубка чемпион Англии померяется силами с португальским «Спортингом».

25-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко в 2022 году еще не сыграл ни одного матча, поскольку переболел коронавирусом. Недавно он возобновил тренировки, но в предстоящем поединке вряд ли выйдет на поле.

Фулхэм

Старейший клуб Лондона переживает непростые времена. В прошлом сезоне «дачники» заняли 18 место в Премьер-лиге и вылетели в Чемпионшип. Скорее всего, вернуться в элиту удастся уже в этом году, так как сейчас «Фулхэм» единолично лидирует в турнирной таблице второго дивизиона Англии.

После 27 туров в активе команды Марку Силвы 57 очков, отрыв от второй позиции составляет восемь баллов. Финалист Лиги Европы-2009/10 Кубок Англии ни разу не выигрывал, и в этом году добраться дальше 1/16 будет сложно, ввиду слишком непростого оппонента по предстоящему матчу.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Сити» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.12 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Де Брюйне, Родри, Силва, Стерлинг, Грилиш, Фоден.

«Фулхэм»: Родак – Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон, Х.Рид, Кэрни, Кебано, Карвалью, Б.Рид, Митрович.

5 февраля, суббота