Андрей ВОРОНИН: «Удивился, когда узнал, что Шевченко возглавил Дженоа»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин не совсем понял, почему Андрей Шевченко работал в «Дженоа».



- Ваш бывший партнёр по сборной Андрей Шевченко попробовал себя в роли клубного тренера. Следили за его работой в «Дженоа»?

- Следил за результатами их матчей, но сами игры не смотрел. Я удивился, что он возглавил «Дженоа», который «ковырялся» внизу турнирной таблицы. Было интересно посмотреть, как он будет работать не в сборной, а в клубе. Потому что это две совершенно разные профессии, на мой взгляд. Не знаю, почему он ушел оттуда так рано, – сказал Воронин.



Отметим, что Шевченко возглавил итальянский клуб седьмого ноября прошлого года, но уже 15 января 2022-го был уволен.