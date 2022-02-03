Андрей ВОРОНИН: «Удивился, когда узнал, что Шевченко возглавил Дженоа»

Украинский специалист – о своем бывшем партнере по сборной

  • 03.02.2022 15:17
  • 700 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ВОРОНИН: «Удивился, когда узнал, что Шевченко возглавил Дженоа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин не совсем понял, почему Андрей Шевченко работал в «Дженоа».
 
- Ваш бывший партнёр по сборной Андрей Шевченко попробовал себя в роли клубного тренера. Следили за его работой в «Дженоа»?
- Следил за результатами их матчей, но сами игры не смотрел. Я удивился, что он возглавил «Дженоа», который «ковырялся» внизу турнирной таблицы. Было интересно посмотреть, как он будет работать не в сборной, а в клубе. Потому что это две совершенно разные профессии, на мой взгляд. Не знаю, почему он ушел оттуда так рано, – сказал Воронин.
 
Отметим, что Шевченко возглавил итальянский клуб седьмого ноября прошлого года, но уже 15 января 2022-го был уволен.

Источник — ФК Динамо Москва

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kovalchuk, 03.02.2022 16:01
    -1
    Это говорит человек который ни одного трофея не выиграл
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