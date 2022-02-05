В субботу, 5 февраля состоится поединок 24-го тура Серии A, в котором «Рома» примет «Дженоа».
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок «Рома» – «Дженоа» покажет видесервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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