ФОТО. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона

«Эвертон» опубликовал снимки с первой тренировки Деле Алли и Донни ван де Бека, которые стали новичками ливерпульского клуба.



На фото можно заметить и украинца Виталия Миколенко, который пропустил некоторое время из-за проблем со спиной.



Следующий матч «Эвертон» сыграет пятого февраля против «Брентфорда» в рамках 1/16 финала Кубка Англии.



На счету Миколенко два матча в футболке «ирисок».