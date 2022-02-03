ФОТО. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона

«Эвертон» опубликовал снимки с первой тренировки Деле Алли и Донни ван де Бека, которые стали новичками ливерпульского клуба.
На фото можно заметить и украинца Виталия Миколенко, который пропустил некоторое время из-за проблем со спиной.
Следующий матч «Эвертон» сыграет пятого февраля против «Брентфорда» в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
На счету Миколенко два матча в футболке «ирисок».
Источник — ФК Эвертон
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