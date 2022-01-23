«Не готов к матчу». Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко

Украинский футболист не принял участие в поединке с «Астон Виллой»

  • 23.01.2022 10:42
  • 1262 просмотра
  • 3 комментария
«Не готов к матчу». Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не принял участие в поединке 23-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (0:1).

Как объяснил и.о. главного тренера «Эвертона» Данкан Фергюсон, украинец «был не готов к матчу». Ранее сообщалось, что у футболиста проблемы со здоровьем.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Эвертон» два матча во всех турнирах.

Свой следующий официальный поединок «ириски» проведут 5 февраля. В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» примет «Брентфорд».

Источник — zbirna.com

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 23.01.2022 11:04
    +1
    serge_kr, 23.01.2022 10:58
    Так он не болел, просто не нужен тренеру!
    Почему ты не можешь осилить текст, где больше одного предложения ?
    ——-
    Ранее сообщалось, что у футболиста проблемы со здоровьем(С)
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 23.01.2022 10:51 (изменен)
    +1
    Выздоравливай Виталя и ждём в основе на Брентфорд!
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 23.01.2022 10:58
    -2
    Funny______Cat, 23.01.2022 10:51
    Выздоравливай Виталя и ждём в основе на Брентфорд!
    Так он не болел, просто не нужен тренеру!
    Ссылка
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