«Не готов к матчу». Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко

22-летний украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не принял участие в поединке 23-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (0:1).

Как объяснил и.о. главного тренера «Эвертона» Данкан Фергюсон, украинец «был не готов к матчу». Ранее сообщалось, что у футболиста проблемы со здоровьем.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Эвертон» два матча во всех турнирах.

Свой следующий официальный поединок «ириски» проведут 5 февраля. В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» примет «Брентфорд».