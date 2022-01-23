«Не готов к матчу». Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко

22-летний украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не принял участие в поединке 23-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (0:1).
Как объяснил и.о. главного тренера «Эвертона» Данкан Фергюсон, украинец «был не готов к матчу». Ранее сообщалось, что у футболиста проблемы со здоровьем.
В текущем сезоне Миколенко провел за «Эвертон» два матча во всех турнирах.
Свой следующий официальный поединок «ириски» проведут 5 февраля. В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» примет «Брентфорд».
Источник — zbirna.com
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Ранее сообщалось, что у футболиста проблемы со здоровьем(С)
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