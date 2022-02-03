Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Аталанта намерена быть на высоте во всех турнирах»

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский заявил о больших амбициях итальянского клуба в текущем сезоне.



«В ближайшее время нам предстоит сыграть много матчей, и нужно подготовиться к ним как можно лучше. Физически нужно чувствовать себя на отлично, чтобы понимать, как наилучшим образом действовать на поле. По моему мнению, лучше играть каждые 2-3 дня, чем тренироваться в течение недели.



Мы намерены быть на высоте во всех предстоящих соревнованиях. В прошлом году мы не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов и теперь хотим добиться большего. Лига Европы – это не Лига чемпионов, но там тоже есть много сильных команд. К этому нужно быть готовым. Нам нужно солидно выглядеть в этот период, чтобы хорошо играть, ведь без результатов мы ничего не добьемся», – сказал Малиновский.

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