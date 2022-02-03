Заболел один из руководителей. Офис киевского Динамо закрыли на карантин

Сотрудники киевского «Динамо» вынуждены были перейти на удаленную работу.



По информации источника, это связано с вспышкой эпидемии, из-за которой на «больничный» попало порядка 10 работников клуба, среди которых также есть и один из руководителей «Динамо».



По имеющейся информации, в эти дни офис клуба на улице Грушевского работать не будет как минимум до следующей недели.



На данный момент команда «Динамо» находится в Турции, где проводит второй зимний сбор.