Заболел один из руководителей. Офис киевского Динамо закрыли на карантин

Десяток работников столичного клуба заразился коронавирусом

  • 03.02.2022 12:52
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Заболел один из руководителей. Офис киевского Динамо закрыли на карантин
© ФК Динамо Киев

Сотрудники киевского «Динамо» вынуждены были перейти на удаленную работу.
 
По информации источника, это связано с вспышкой эпидемии, из-за которой на «больничный» попало порядка 10 работников клуба, среди которых также есть и один из руководителей «Динамо».
 
По имеющейся информации, в эти дни офис клуба на улице Грушевского работать не будет как минимум до следующей недели. 
 
На данный момент команда «Динамо» находится в Турции, где проводит второй зимний сбор.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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