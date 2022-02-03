Заболел один из руководителей. Офис киевского Динамо закрыли на карантин

Сотрудники киевского «Динамо» вынуждены были перейти на удаленную работу.
По информации источника, это связано с вспышкой эпидемии, из-за которой на «больничный» попало порядка 10 работников клуба, среди которых также есть и один из руководителей «Динамо».
По имеющейся информации, в эти дни офис клуба на улице Грушевского работать не будет как минимум до следующей недели.
На данный момент команда «Динамо» находится в Турции, где проводит второй зимний сбор.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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