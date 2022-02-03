Ман Юнайтед позволит фанатам бесплатно обменять футболки Гринвуда

Молодого форварда подозревают в изнасиловании

  • 03.02.2022 12:20
  • 884 просмотра
  • 4 комментария
Ман Юнайтед позволит фанатам бесплатно обменять футболки Гринвуда
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что болельщики команды могут бесплатно поменять купленные ранее футболки с номером и фамилией нападающего Мэйсона Гринвуда. Фанаты могут выбрать форму любого другого футболиста.

Напомним, что ранее 20-летнего англичанина арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев и выложила аудиозаписи, где ее принуждают к сексу.

Гринвуд 2 февраля был отпущен под залог.

Напомним, МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок из-за обвинений в его адрес. Также игрока удалили из футбольного симулятора FIFA 22.

Источник — Daily Mail

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Henriklarsson11, 03.02.2022 12:50
    +1
    ĴØЌÉŔ, 03.02.2022 12:39
    Надо лучше шкур выбирать . А то сначала они готовы во все щели ради бабла а потом ой меня ахнули без согласия
    на что готовы, на побои? даже если он ей платил за то что бьет, согласись это не нормально
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    online
    worker, 03.02.2022 12:28
    0
    Были и такие?
    Я бы взял Руни.
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    online
    hanter83, 03.02.2022 12:24
    0
    Я болельщик МЮ и не знаю какую футболку взять вместо,пото му как весь МЮ играет ОТВРАТИТЕЛЬНО,а футболка РОНА есть уже!!! 😁😁😁😁
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    online
    ĴØЌÉŔ, 03.02.2022 12:39
    -1
    Надо лучше шкур выбирать . А то сначала они готовы во все щели ради бабла а потом ой меня ахнули без согласия
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