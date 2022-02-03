Ман Юнайтед позволит фанатам бесплатно обменять футболки Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что болельщики команды могут бесплатно поменять купленные ранее футболки с номером и фамилией нападающего Мэйсона Гринвуда. Фанаты могут выбрать форму любого другого футболиста.

Напомним, что ранее 20-летнего англичанина арестовали после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев и выложила аудиозаписи, где ее принуждают к сексу.

Гринвуд 2 февраля был отпущен под залог.

Напомним, МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок из-за обвинений в его адрес. Также игрока удалили из футбольного симулятора FIFA 22.