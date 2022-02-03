Йожеф САБО: «Милевский пропил свое мастерство. Какая сборная?»

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал новость о том, что бывший нападающий киевлян Артем Милевский будет выступать за сборную Украины по мини-футболу.



«Удивляюсь тренеру и руководству, которые придумали все это. Милевский не знает куда себя деть! Когда надо было в футбол играть в молодости, Артем его пропил: ночные гулянки, женщины, пьянки...



Яковенко нашел Милевского и Алиева. Первого привезли из Беларуси, второго – из России. Они могли стать великими футболистами. А так, показались и на этом все закончилось. Теперь, когда Милевский в возрасте, его хотят привлечь в сборную Украины по мини-футболу. Ничего догнать невозможно!



Я всю жизнь был очень дисциплинированным, профессионалом. Дважды брал Милевского и Алиева на сборы с «Динамо», но они – пьяницы и алкоголики! К тому же, не придерживались никаких режимов. Ну, как мы можем выставить Милевского в пример для молодежи? Это возможно?!



Мы живем во времена, когда полно информации. Залезь в интернет и прочти о молодости Милевского – это вызовет отвращение! И теперь его взяли в сборную Украины по мини-футболу. Та хр...н с ним, но какая сборная? Хотя этот «паркетный» футбол мне и не нравится, но вызов Милевского – в корне неправильно.



Было время, когда Артем не знал куда себя деть, потому что куда ни воткнется – никому не нужен. А время ушло. Милевскому нужно успокоиться, найти работу или пойти в школу тренеров. Можно получить тренерский диплом и начать работать с молодежью. Пока он молод, уже, правда, не как игрок, у него есть силы взяться за ум и стать тренером», – сказал Сабо.