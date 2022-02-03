Йожеф САБО: «Милевский пропил свое мастерство. Какая сборная?»

Известный специалист шокирован решением позвать Артема в мини-футбол

  • 03.02.2022 10:38
  • 2510 просмотров
  • 6 комментариев
Йожеф САБО: «Милевский пропил свое мастерство. Какая сборная?»
© Инстаграм Артема Милевского

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал новость о том, что бывший нападающий киевлян Артем Милевский будет выступать за сборную Украины по мини-футболу.
 
«Удивляюсь тренеру и руководству, которые придумали все это. Милевский не знает куда себя деть! Когда надо было в футбол играть в молодости, Артем его пропил: ночные гулянки, женщины, пьянки...
 
Яковенко нашел Милевского и Алиева. Первого привезли из Беларуси, второго – из России. Они могли стать великими футболистами. А так, показались и на этом все закончилось. Теперь, когда Милевский в возрасте, его хотят привлечь в сборную Украины по мини-футболу. Ничего догнать невозможно!
 
Я всю жизнь был очень дисциплинированным, профессионалом. Дважды брал Милевского и Алиева на сборы с «Динамо», но они – пьяницы и алкоголики! К тому же, не придерживались никаких режимов. Ну, как мы можем выставить Милевского в пример для молодежи? Это возможно?!
 
Мы живем во времена, когда полно информации. Залезь в интернет и прочти о молодости Милевского – это вызовет отвращение! И теперь его взяли в сборную Украины по мини-футболу. Та хр...н с ним, но какая сборная? Хотя этот «паркетный» футбол мне и не нравится, но вызов Милевского – в корне неправильно.
 
Было время, когда Артем не знал куда себя деть, потому что куда ни воткнется – никому не нужен. А время ушло. Милевскому нужно успокоиться, найти работу или пойти в школу тренеров. Можно получить тренерский диплом и начать работать с молодежью. Пока он молод, уже, правда, не как игрок, у него есть силы взяться за ум и стать тренером», – сказал Сабо.

Источник — Footboom

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Zhez53, 03.02.2022 11:31
    +1
    Ночные гулянки, женщины, пьянки. Да Йо-Йо - практически поэт
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    online
    terhoha, 03.02.2022 11:27
    +1
    Хто знов маразматика випустив.
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    molekiller, 03.02.2022 11:44
    0
    а сабо пусть про себя "святого" расскажет ,когда он был игроком -все ли он делал по режиму?
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    online
    Via Bor, 03.02.2022 11:29
    0
    Но Сабо же тоже пропил уже разум, какой эксперт?)))А в целом поддерживаю)
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    molekiller, 03.02.2022 11:40
    -1
    Владимир Копяк, 03.02.2022 11:26
    А ведь Сабо прав на все 100... Какая сборная Украины для этого алкоголика? Или он кореш с нынешним главным тренером сборной по мини-футболу? Другого обьяснения я просто не могу найти....Но в чем не прав Сабо,так это в том, что верит в то, что с Милевского может выйти тренер по футболу, такого априори не может быть. Он что, будет детям преподавать, как рюмку правильно держать или как градус поаышать в процессе пьянки, или что нужно принимать в организм, чтобы похмелье было не таким жестоким?
    судя по всему такое ,как ты позиционирует себя окуеным спецом во всех видах футбола,ну тогда ознакомься с биографией Кантоны и его достижениями не только в большом футболе,но и в пляжном и каким он был в жизни
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    online
    Владимир Копяк, 03.02.2022 11:26 (изменен)
    -1
    А ведь Сабо прав на все 100... Какая сборная Украины для этого алкоголика? Или он кореш с нынешним главным тренером сборной по мини-футболу? Другого обьяснения я просто не могу найти....Но в чем не прав Сабо,так это в том, что верит в то, что с Милевского может выйти тренер по футболу, такого априори не может быть. Он что, будет детям преподавать, как рюмку правильно держать или как градус поаышать в процессе пьянки, или что нужно принимать в организм, чтобы похмелье было не таким жестоким?
    Ссылка
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