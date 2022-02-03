2 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.
«Валенсия» победила «Кадис» (2:1). У «летучих мышей» отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро, а у гостей забил Лукас Перес.
Кубок Испании. 1/4 финала
Валенсия – Кадис – 2:1
Голы: Гонсалу Гедеш, 24, Уго Дуро, 79 – Лукас Перес, 54.
События матча
|85'
|Игрок команды Кадис получает красную карточку.
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).
Источник — Sport.ua
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