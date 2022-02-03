Валенсия
2 : 1
Кадис
02.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия – Кадис – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании

  • 03.02.2022 03:17
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Валенсия – Кадис – 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.

«Валенсия» победила «Кадис» (2:1). У «летучих мышей» отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро, а у гостей забил Лукас Перес.

Кубок Испании. 1/4 финала

Валенсия – Кадис – 2:1

Голы: Гонсалу Гедеш, 24, Уго Дуро, 79 – Лукас Перес, 54.

События матча
85' Игрок команды Кадис получает красную карточку.
79' ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
55' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
24' ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).

Источник — Sport.ua

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