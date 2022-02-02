Пчелы и летучие мыши. Определены два полуфиналиста Кубка Испании

2 февраля состоялись два матча 1/4 финала Кубка Испании.
«Райо Вальекано» победил «Мальорку» (1:0), единственный гол у «пчел» на 44-й минуте с пенальти забил Оскар Трехо.
«Валенсия» победила «Кадис» (2:1). У «летучих мышей» отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро, а у гостей забил Лукас Перес.
Еще два четвертьфинальных матча пройдут 3 февраля: «Реал Сосьедад» – «Бетис», «Атлетик» – «Реал» Мадрид.
Кубок Испании. 1/4 финала
Райо Вальекано – Мальорка — 1:0
Гол: Трехо, 44 (пен).
Валенсия – Кадис – 2:1
Голы: Гонсалу Гедеш, 24, Уго Дуро, 79 – Лукас Перес, 54.
Источник — Sport.ua
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