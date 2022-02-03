2 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.
«Райо Вальекано» победил «Мальорку» (1:0), единственный гол у «пчел» на 44-й минуте с пенальти забил Оскар Трехо.
Кубок Испании. 1/4 финала
Райо Вальекано – Мальорка – 1:0
Гол: Трехо, 44 (пен).
События матча
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).
Источник — Sport.ua
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