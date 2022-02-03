Райо Вальекано
1 : 0
Мальорка
02.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Райо Вальекано – Мальорка – 1:0. Трехо с пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Испании

  • 03.02.2022 01:57
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Райо Вальекано – Мальорка – 1:0. Трехо с пенальти. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании.

«Райо Вальекано» победил «Мальорку» (1:0), единственный гол у «пчел» на 44-й минуте с пенальти забил Оскар Трехо.

Кубок Испании. 1/4 финала

Райо Вальекано  Мальорка  1:0

Гол: Трехо, 44 (пен).

События матча
43' ГОЛ ! С пенальти забил Оскар Трехо (Райо Вальекано).

Источник — Sport.ua

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