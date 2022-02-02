Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Тренер «Ингульца» сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании

  • 02.02.2022 22:38
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Атлетик – Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Реал» Мадрид.

На предыдущих стадиях Копа дель Рей «Реал» выбил «Алькояно» (3:1) и «Эльче» (2:1). А «Атлетик» оказался сильнее «Атлетико Манча-Реаль» (2:0) и «Барселоны» (3:2).

184 раза играли между собой эти команды. В 96 поединках победили мадридцы, в 52 матчах выиграли баски, еще 36 встреч завершились вничью.

Кстати говоря, этой зимой «Атлетик» и «Реал» уже трижды играли между собой. Сначала соперники встретились на поле в декабре в рамках чемпионата Испании. Оба поединка выиграли мадридцы со счетами 1:0 и 2:1. А затем в январе «Реал» в финале Суперкубка Испании обыграл басков со счетом 2:0.

«Я поставлю на то, что «Реал» пройдет в полуфинал Кубка Испании», – сказал Бартулович.

Матч «Атлетик» – «Реал» Мадрид состоится 3 февраля. Начало встречи – в 22:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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