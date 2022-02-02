Чуть меньше миллиона. Известно, сколько заработало Динамо на уходе Шабанова

Сегодня 29-летний центральный защитник «Динамо» Артем Шабанов официально стал футболистом клуба «МОЛ Фехервар».
По данным портала Transfermarkt, трансфер украинца обошелся венгерскому клубу в 700 тысяч евро.
С «МОЛ Фехерваром» Шабанов подписал контракт до лета 2024 года.
Напомним, контракт Шабанова с «Динамо» был рассчитан до июля 2022 года.
Источник — Transfermarkt
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