Чуть меньше миллиона. Известно, сколько заработало Динамо на уходе Шабанова

Центральный защитник перешел в венгерский «МОЛ Фехервар»

  • 02.02.2022 21:18
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  • 1 комментарий
Чуть меньше миллиона. Известно, сколько заработало Динамо на уходе Шабанова
© molfehervarfc.hu

Сегодня 29-летний центральный защитник «Динамо» Артем Шабанов официально стал футболистом клуба «МОЛ Фехервар».

По данным портала Transfermarkt, трансфер украинца обошелся венгерскому клубу в 700 тысяч евро.

С «МОЛ Фехерваром» Шабанов подписал контракт до лета 2024 года.

Напомним, контракт Шабанова с «Динамо» был рассчитан до июля 2022 года.

Источник — Transfermarkt

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владислав Рейский, 02.02.2022 21:20
    0
    Норм и ведомость разгрузили и какие-то копейки получили и от не молодого игрока избавились
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