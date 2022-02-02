Артем ШАБАНОВ: «Соотечественники помогут быстрее адаптироваться»

Украинский защитник Артем Шабанов прокомментировал свой переход в «Фехервар»:

«Я очень мотивирован. Я пришел из команды, у которой есть характер победителя, мы постоянно боролись за титулы. Такие же цели у меня и здесь. Я – игрок, который хочет побеждать в каждом матче. Считаю себя бойцом и командным игроком. Буду делать все, что в моих силах.

Я слышал хорошие отзывы о клубе от своих соотечественников, которые играют в «Види». Уверен, что они помогут мне быстро адаптироваться».