Артем ШАБАНОВ: «Соотечественники помогут быстрее адаптироваться»

Украинский защитник – о переходе в «Фехервар»

  • 02.02.2022 19:57
  • 515 просмотров
  • 0 комментариев
Артем ШАБАНОВ: «Соотечественники помогут быстрее адаптироваться»
© molfehervarfc.hu

Украинский защитник Артем Шабанов прокомментировал свой переход в «Фехервар»:

«Я очень мотивирован. Я пришел из команды, у которой есть характер победителя, мы постоянно боролись за титулы. Такие же цели у меня и здесь. Я – игрок, который хочет побеждать в каждом матче. Считаю себя бойцом и командным игроком. Буду делать все, что в моих силах.

Я слышал хорошие отзывы о клубе от своих соотечественников, которые играют в «Види». Уверен, что они помогут мне быстро адаптироваться».

Источник — ФК МОЛ Види

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности