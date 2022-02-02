ОФИЦИАЛЬНО. Барселона не включила Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

«Барселона» подала заявку на плей-офф Лиги Европы. Как и сообщалось ранее, в нее не вошел один из четырех новичков команды.

В итоге было принято решение оставить вне заявки Дани Алвеса, в то время как Адама Траоре, Пьера-Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса на турнир заявили.

Напомним, соперником «Барселоны» по 1/16 финала Кубка УЕФА станет «Наполи». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Заявка «Барселоны»: