ОФИЦИАЛЬНО. Барселона не включила Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы

Пришлось пожертвовать бразильским ветераном

  • 02.02.2022 19:38
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона не включила Дани Алвеса в заявку на Лигу Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

«Барселона» подала заявку на плей-офф Лиги Европы. Как и сообщалось ранее, в нее не вошел один из четырех новичков команды.

В итоге было принято решение оставить вне заявки Дани Алвеса, в то время как Адама Траоре, Пьера-Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса на турнир заявили.

Напомним, соперником «Барселоны» по 1/16 финала Кубка УЕФА станет «Наполи». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Заявка «Барселоны»:

Источник — ФК Барселона

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