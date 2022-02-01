Барселона не сможет заявить всех новичков на Лигу Европы

Согласно регламенту УЕФА, на плей-офф Лиги Европы клубы могут заявить только трех новых игроков. Это создает трудности для «Барселоны».

Во время зимнего трансферного окна клуб подписал Феррана Торреса, Адама Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга. Осенью в клуб вернулся Дани Алвес.

Таким образом, кого-то из них «Барселоне» придется оставить вне заявки. В нее точно будет включен Ферран Торрес, Дани Алвес, скорее всего, также. Поэтому выбирать будут между Траоре и Обамеянгом.

Напомним, соперником «Барселоны» по 1/16 финала Кубка УЕФА станет «Наполи». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Ранее стал известен размер долга «Барселоны».