Барселона не сможет заявить всех новичков на Лигу Европы

Одного из новичков придется оставить за бортом

  • 01.02.2022 18:57
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Барселона не сможет заявить всех новичков на Лигу Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес

Согласно регламенту УЕФА, на плей-офф Лиги Европы клубы могут заявить только трех новых игроков. Это создает трудности для «Барселоны».

Во время зимнего трансферного окна клуб подписал Феррана Торреса, Адама Траоре и Пьера-Эмерика Обамеянга. Осенью в клуб вернулся Дани Алвес.

Таким образом, кого-то из них «Барселоне» придется оставить вне заявки. В нее точно будет включен Ферран Торрес, Дани Алвес, скорее всего, также. Поэтому выбирать будут между Траоре и Обамеянгом.

Напомним, соперником «Барселоны» по 1/16 финала Кубка УЕФА станет «Наполи». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Ранее стал известен размер долга «Барселоны».

Источник — AS

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