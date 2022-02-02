МАРЛОС: «Играл за сборную Украины с открытым сердцем»

Новичок «Атлетико Паранаэнсе» - об украинском периоде карьеры

  • 02.02.2022 18:06
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МАРЛОС: «Играл за сборную Украины с открытым сердцем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Новичок «Атлетико Паранаэнсе» Марлос с теплотой вспомнил о своем периоде выступлений за сборную Украины:

«Я защищал цвета сборной Украины с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу. Испытываю любовь к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я работал и жил.

Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Иметь возможность быть на поле, представляя каждого из них. Бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастическим событием в моей жизни».

В период с 2017 по 2021 годы Марлос провел 27 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.

Источник — ФК Атлетико Паранаэнсе

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