МАРЛОС: «Играл за сборную Украины с открытым сердцем»

Новичок «Атлетико Паранаэнсе» Марлос с теплотой вспомнил о своем периоде выступлений за сборную Украины:

«Я защищал цвета сборной Украины с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу. Испытываю любовь к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я работал и жил.

Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Иметь возможность быть на поле, представляя каждого из них. Бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастическим событием в моей жизни».

В период с 2017 по 2021 годы Марлос провел 27 матчей за сборную Украины и забил 1 гол.