Стало известно, сколько Арсенал заплатил Обамеянгу за разрыв контракта

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Арсеналом».

Теперь же стало известно, сколько заплатили «канониры» форварду за разрыв контракта. Речь идет о 7 миллионах фунтов (8,4 миллиона евро). Его контракт действовал до лета 2023 года, зарплата составляла 350 тысяч фунтов в неделю.

Ради перехода в «Барселону» Обамеянг пошел на существенное сокращение зарплаты. Он будет получать всего 5 тысяч евро в неделю до конца нынешнего сезона, после этого его зарплата значительно повысится.