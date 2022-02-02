Стало известно, сколько Арсенал заплатил Обамеянгу за разрыв контракта

Форвард перешел в «Барселону» на правах свободного агента

  • 02.02.2022 17:40
  • 2112 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, сколько Арсенал заплатил Обамеянгу за разрыв контракта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Барселону» на правах свободного агента, предварительно расторгнув контракт с «Арсеналом».

Теперь же стало известно, сколько заплатили «канониры» форварду за разрыв контракта. Речь идет о 7 миллионах фунтов (8,4 миллиона евро). Его контракт действовал до лета 2023 года, зарплата составляла 350 тысяч фунтов в неделю.

Ради перехода в «Барселону» Обамеянг пошел на существенное сокращение зарплаты. Он будет получать всего 5 тысяч евро в неделю до конца нынешнего сезона, после этого его зарплата значительно повысится.

Источник — The Times

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    EGOS, 02.02.2022 18:20
    0
    ...с одного дна в другое...и не только по игре, в последние годы это донные команды, но и по отношению к финансам...в каком месте мозг у существа (или группы существ), которые отвели обамеянгу 350к фунтов в неделю...это блеать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности