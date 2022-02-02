ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракт с хавбеком

«Минай» официально сообщил о прекращении сотрудничества с хавбеком Сергеем Мякушко. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мякушко стал игроком «Миная» только в октябре прошлого года. 28-летний хавбек успел провести за клуб 3 матча в УПЛ, результативными действиями не отличился.

По информации СМИ, новым клубом Мякушко, скорее всего, станет «Колос».