ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракт с хавбеком

«Минай» официально сообщил о прекращении сотрудничества с хавбеком Сергеем Мякушко. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Мякушко стал игроком «Миная» только в октябре прошлого года. 28-летний хавбек успел провести за клуб 3 матча в УПЛ, результативными действиями не отличился.
По информации СМИ, новым клубом Мякушко, скорее всего, станет «Колос».
Источник — ФК Минай
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