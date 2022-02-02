ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракт с хавбеком

Сергей Мякушко покинул клуб

  • 02.02.2022 17:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай расторг контракт с хавбеком
© ФК Минай. Сергей Мякушко

«Минай» официально сообщил о прекращении сотрудничества с хавбеком Сергеем Мякушко. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мякушко стал игроком «Миная» только в октябре прошлого года. 28-летний хавбек успел провести за клуб 3 матча в УПЛ, результативными действиями не отличился.

По информации СМИ, новым клубом Мякушко, скорее всего, станет «Колос».

Источник — ФК Минай

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