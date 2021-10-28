ОФИЦИАЛЬНО: Минай подписал экс-игрока Динамо

28-летний украинский полузащитник Сергей Мякушко подписал контракт с «Минаем».

Согласно данным портала Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

На протяжении карьеры Мякушко выступал за «Оболонь», «Оболонь-2», киевское «Динамо», «Говерлу», «Ворсклу», «Карпаты» и испанский «Алькоркон». Последним клубом футболиста был польский «Подбескидзе», цвета которого он защищал с 2020 по 2021 годы.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.

Мякушко уже тренируется в составе «Миная» и готов выйти на поле в следующем матче. В понедельник, 1 ноября, «Минай» на выезде сыграет с «Днепром-1» в рамках 13-го тура УПЛ. Матч начнется в 17:00.