ОФИЦИАЛЬНО: Минай подписал экс-игрока Динамо

Сергей Мякушко продолжит карьеру в закарпатском клубе

  • 28.10.2021 15:28
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ОФИЦИАЛЬНО: Минай подписал экс-игрока Динамо
© FootBoom. Сергей Мякушко

28-летний украинский полузащитник Сергей Мякушко подписал контракт с «Минаем».

Согласно данным портала Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

На протяжении карьеры Мякушко выступал за «Оболонь», «Оболонь-2», киевское «Динамо», «Говерлу», «Ворсклу», «Карпаты» и испанский «Алькоркон». Последним клубом футболиста был польский «Подбескидзе», цвета которого он защищал с 2020 по 2021 годы.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.

Мякушко уже тренируется в составе «Миная» и готов выйти на поле в следующем матче. В понедельник, 1 ноября, «Минай» на выезде сыграет с «Днепром-1» в рамках 13-го тура УПЛ. Матч начнется в 17:00.

Источник — ФК Минай

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