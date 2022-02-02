Юрий ВЕРНИДУБ: «Динамо? Все на уровне слухов»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, были ли у него переговоры по поводу работы в «Динамо» Киев:
«Все на уровне слухов. Ни разу мне никто не звонил. Я разговаривал с Игорем Михайловичем только когда взял в аренду Тымчика, Михайличенко, Леднева. Он 1-2 раза в месяц звонил и спрашивал, как у них дела. Мне такой подход нравится. И они действительно выросли в «Заре».
Ранее Вернидуб ответил на вопрос о том, когда возглавит сборную Украины.
Источник — Pressing
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