Юрий ВЕРНИДУБ: «Динамо? Все на уровне слухов»

Наставник «Шерифа» - о том, были ли варианты возглавить «Динамо»

  • 02.02.2022 16:37
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  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Динамо? Все на уровне слухов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о том, были ли у него переговоры по поводу работы в «Динамо» Киев:

«Все на уровне слухов. Ни разу мне никто не звонил. Я разговаривал с Игорем Михайловичем только когда взял в аренду Тымчика, Михайличенко, Леднева. Он 1-2 раза в месяц звонил и спрашивал, как у них дела. Мне такой подход нравится. И они действительно выросли в «Заре».

Ранее Вернидуб ответил на вопрос о том, когда возглавит сборную Украины.

Источник — Pressing

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    scout1202, 02.02.2022 16:53
    0
    На жаль для Динамо, Вернидуб своєю роботою з Шерифом вже показав, що трішки переріс рівень Динамо
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