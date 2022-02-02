Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Еще не дорос до того уровня»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о том, когда он возглавит сборную Украины:

«Не знаю, наверно, еще не дорос до того уровня. Тем сейчас люди на своем месте, я сейчас желаю Саше Петракову самых высоких достижений, он тренер-трудяга и честный человек.

Этим он и берет всех своих воспитанников, он заслужил быть в сборной. У меня разговоров с Павелко не было никогда».