РОНАЛДО: «Суперлига? Рано или поздно это случится»

Легендарный форвард – о развитии футбола

  • 02.02.2022 15:23
  • 625 просмотров
  • 1 комментарий
РОНАЛДО: «Суперлига? Рано или поздно это случится»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский форвард Роналду считает, что запуск Суперлиги в будущем неизбежно:

«Это случится рано или поздно. Футбол всегда развивается, он всегда улучшается. Но мы не знаем, чем это закончится.

Топ-клубы хотят все больше и больше денег, чтобы платить игрокам, которые стоят все больше и больше.

Суперлига в другой форме не будет похожа на представленную ранее, потому что это была катастрофа, но она придет.

Сейчас отсутствует диалог между футбольными лидерами для улучшения футбольной индустрии. Я не понимаю, почему ФИФА, УЕФА и разные лиги не разговаривают друг с другом».

Ранее Роналдо назвал лучшего форварда мира.

Источник — Marca

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Копяк, 02.02.2022 15:37
    0
    А какой смысл ФИФА и УЕФА разговаривать с кем-то? Они имеют с футбола сотни миллиардов зелени, для чего придумывать что-то новое, и так все в шоколаде...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности