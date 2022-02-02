РОНАЛДО: «Суперлига? Рано или поздно это случится»

Легендарный бразильский форвард Роналду считает, что запуск Суперлиги в будущем неизбежно:

«Это случится рано или поздно. Футбол всегда развивается, он всегда улучшается. Но мы не знаем, чем это закончится.

Топ-клубы хотят все больше и больше денег, чтобы платить игрокам, которые стоят все больше и больше.

Суперлига в другой форме не будет похожа на представленную ранее, потому что это была катастрофа, но она придет.

Сейчас отсутствует диалог между футбольными лидерами для улучшения футбольной индустрии. Я не понимаю, почему ФИФА, УЕФА и разные лиги не разговаривают друг с другом».

Ранее Роналдо назвал лучшего форварда мира.