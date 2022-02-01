Роналдо назвал лучшего форварда мира

Легендарный бразилец Роналдо ответил на вопрос о том, кого считает лучшим форвардом мира на данный момент:

«Кто на данный момент лучший нападающий в мире? Бензема, в этом нет никаких сомнений. Левандовски — второй. Холанд станет лучшим в будущем, но на данный момент Бензема и Левандовски лучше. Мбаппе тоже очень силён».

Ранее Мирча Луческу вспомнил о своей работе с Роналдо в «Интере».