Роналдо назвал лучшего форварда мира

Выбор бразильца пал на Карима Бензема

  • 01.02.2022 18:44
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Роналдо назвал лучшего форварда мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразилец Роналдо ответил на вопрос о том, кого считает лучшим форвардом мира на данный момент:

«Кто на данный момент лучший нападающий в мире? Бензема, в этом нет никаких сомнений. Левандовски — второй. Холанд станет лучшим в будущем, но на данный момент Бензема и Левандовски лучше. Мбаппе тоже очень силён».

Ранее Мирча Луческу вспомнил о своей работе с Роналдо в «Интере».

Источник — Football-Italia

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