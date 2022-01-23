Откровения спустя 23 года. Луческу рассказал, из-за кого покинул Интер

На тренерскую карьеру румына повлиял бразилец Роналдо

  • 23.01.2022 18:48
  • 5390 просмотров
  • 2 комментария
Откровения спустя 23 года. Луческу рассказал, из-за кого покинул Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу во времена работы в Интере

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу признался, кто в большей степени повлиял на его уход с поста наставника «Интера», случившийся в 1999 году.

«Нельзя вести речь о капризах, таким просто был образ его мыслей, он не имел ничего общего с моим пониманием жизни. Роналдо – это Феномен. Он был очень мощным, сильным как футболист, что очень хорошо это знал и зарабатывал на жизнь так, как хотел. Ему также «не повезло», что Моратти так заботился о нем. Я ушел из «Интера» не потому, что меня кто-то выгнал, я сам подал в отставку. Я поменял Роналдо в игре против «Манчестер Юнайтед», а он отправился прямо в аэропорт, никому ничего не сказав».

«Он сказал Моратти, что его мать больна, а сам улетел на карнавал. А у нас через три дня был матч чемпионата. Этого я больше терпеть не хотел. Я позвонил Моратти, он как раз улетел в Нью-Йорк, и сказал, что не буду продолжать работу, так как у нас есть 10 футболистов, у которых заканчиваются контракты. Все они хотели играть в «Интере» дальше. После этого было объявлено, что новым тренером станет Липпи».

«Возвращаясь к Роналдо, это был капризный футболист. Он гулял до 4 утра, а затем выходил и получал травму. У него были экстраординарные качества, я никогда не видел такого футболиста… То, что он делал на тренировках в ситуациях один в один… Тарибо Уэст падал с ног. Я спросил Роналдо, почему он это делает, и он сказал: «Теперь, когда я такой, какой я есть, я могу жить так, как хочу», - отметил Луческу.

Источник — Prosport.ro

(52 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DK1970
    online
    DK1970, 23.01.2022 18:58
    +3
    Роналдо был феноменом, но не реализовал себя даже на половину....
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 23.01.2022 19:13
    -6
    Мля, які і фантазії старого маразматика
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