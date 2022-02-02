Источник: Шабанов подписал полноценный контракт с МОЛ Фехервар

29-летний защитник Артем Шабанов успешно прошел медосмотр в Венгрии и стал полноценным игроком «МОЛ Фехервар».
Срок контракта Шабанова с венгерским клубом рассчитан на 2.5 года. Официальная презентация футболиста может состояться уже сегодня, 2 февраля. Сумма трансфера не разглашается.
Напомним, что Шабанов стал вторым игроком киевского «Динамо», который в зимнее трансферное окно перешел в «МОЛ Фехервар». Ранее венгерский клуб арендовал Богдана Леднева.
На данный момент «Види» занимает четвертое место в чемпионате Венгрии. Отставание от лидера составляет 9 очков.
Источник — Footboom
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Что за сепаратистские высказывания?
Таак где мой номер сбу.
У нас фарм появился в Венгрии)))
Что за сепаратистские высказывания?
Таак где мой номер сбу.
У нас фарм появился в Венгрии)))
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