Источник: Шабанов подписал полноценный контракт с МОЛ Фехервар

29-летний защитник Артем Шабанов успешно прошел медосмотр в Венгрии и стал полноценным игроком «МОЛ Фехервар».

Срок контракта Шабанова с венгерским клубом рассчитан на 2.5 года. Официальная презентация футболиста может состояться уже сегодня, 2 февраля. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что Шабанов стал вторым игроком киевского «Динамо», который в зимнее трансферное окно перешел в «МОЛ Фехервар». Ранее венгерский клуб арендовал Богдана Леднева.

На данный момент «Види» занимает четвертое место в чемпионате Венгрии. Отставание от лидера составляет 9 очков.