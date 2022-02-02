Источник: Шабанов подписал полноценный контракт с МОЛ Фехервар

Защитник «Динамо» продолжит карьеру в Венгрии

  • 02.02.2022 13:56
  • 1751 просмотр
  • 15 комментариев
Источник: Шабанов подписал полноценный контракт с МОЛ Фехервар
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

29-летний защитник Артем Шабанов успешно прошел медосмотр в Венгрии и стал полноценным игроком «МОЛ Фехервар».

Срок контракта Шабанова с венгерским клубом рассчитан на 2.5 года. Официальная презентация футболиста может состояться уже сегодня, 2 февраля. Сумма трансфера не разглашается.

Напомним, что Шабанов стал вторым игроком киевского «Динамо», который в зимнее трансферное окно перешел в «МОЛ Фехервар». Ранее венгерский клуб арендовал Богдана Леднева.

На данный момент «Види» занимает четвертое место в чемпионате Венгрии. Отставание от лидера составляет 9 очков.

Источник — Footboom

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 02.02.2022 13:59
    +7
    Сейчас матвиенко с горя уйдет в 5 лигу Англии
    Ссылка
    online
    Умник, 02.02.2022 14:18
    +6
    Cartman, 02.02.2022 14:17
    Бегут из дырнамо!
    Продает Динамо игроков которые уже в клубе нового не дадут.
    Ссылка
    online
    Умник, 02.02.2022 14:15
    +5
    4inga4gyk, 02.02.2022 14:11
    Можете и сами туда заявиться ,никто скучать не будет
    Клуб из Украины учавствует в другой стране.
    Что за сепаратистские высказывания?
    Таак где мой номер сбу.
    Ссылка
    online
    Умник, 02.02.2022 14:25
    +4
    Burevestnik, 02.02.2022 14:24
    @322-223.sport.ua - три коротких, один длинный
    Ссылка
    online
    Умник, 02.02.2022 14:10
    +4
    25-30млн заработка в ковидный год. Считаю неплохо.
    У нас фарм появился в Венгрии)))
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 02.02.2022 14:24 (изменен)
    +3
    Умник, 02.02.2022 14:15
    Клуб из Украины учавствует в другой стране.
    Что за сепаратистские высказывания?
    Таак где мой номер сбу.
    @322-223.sport.ua - три коротких, один длинный
    Ссылка
    online
    Умник, 02.02.2022 14:07
    +1
    mayakovskiy1, 02.02.2022 14:01
    Поверь, Матвиенко если уйдет, то точно не в помойку типа Эвертона по которой Чемпионшип плачет
    дым сигарет с ментолом пошел.
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 02.02.2022 14:36
    0
    Умник, 02.02.2022 14:18
    Продает Динамо игроков которые уже в клубе нового не дадут.
    зато Арендуполь шахте дает
    Ссылка
    online
    4inga4gyk, 02.02.2022 14:11
    -3
    Умник, 02.02.2022 14:10
    25-30млн заработка в ковидный год. Считаю неплохо.
    У нас фарм появился в Венгрии)))
    Можете и сами туда заявиться ,никто скучать не будет
    Ссылка
    online
    Xyoкин Гусман Лоэра, 02.02.2022 14:18
    -4
    4inga4gyk, 02.02.2022 14:11
    Можете и сами туда заявиться ,никто скучать не будет
    В чемпионате Кипра им будет комфортней
    Ссылка
    Cartman, 02.02.2022 14:17
    -4
    Бегут из дырнамо!
    Ссылка
    online
    4inga4gyk, 02.02.2022 14:05 (изменен)
    -4
    mayakovskiy1, 02.02.2022 14:01
    Поверь, Матвиенко если уйдет, то точно не в помойку типа Эвертона по которой Чемпионшип плачет
    Команды пердива уровень их игроков
    Ссылка
    online
    potemkin78, 02.02.2022 14:03
    -4
    они что реально на Боль делают ставку?
    Ссылка
    online
    Face Control, 02.02.2022 14:01
    -10
    mayakovskiy1, 02.02.2022 14:01
    Поверь, Матвиенко если уйдет, то точно не в помойку типа Эвертона по которой Чемпионшип плачет
    Не пиши такое автобусникам, они прям в себя поверили.
    Ссылка
    online
    mayakovskiy1, 02.02.2022 14:01
    -10
    Умник, 02.02.2022 13:59
    Сейчас матвиенко с горя уйдет в 5 лигу Англии
    Поверь, Матвиенко если уйдет, то точно не в помойку типа Эвертона по которой Чемпионшип плачет
    Ссылка
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