Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Усик – настоящий спортсмен и большой профессионал»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев высказался о звездном новичке команды Александре Усике, который сыграет за нее на турнире Winter Cup 2022.
«Для нас приятно, что такой большой спортсмен будет у нас в команде. Он работает, слушает подсказки тренера и ребят. Мне кажется, что он большой профессионал, очень здоровый и выносливый. Усик будет работать, а мы постараемся отдавать ему такие передачи, чтобы он их не терял, - сказал Калитвинцев.
Турнир пройдет с 3 по 12 февраля.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.