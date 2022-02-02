Олег САЛЕНКО: «В Италии Супряге сразу нужно забивать»

Известный в прошлом футболист Олег Саленко поделился мнением о переходе Владислава Супряги в «Сампдорию».

«Это возможность не только заявить о себе, но вообще вернуться в футбол. Ведь в «Динамо» у Супряги практически ничего не получалось.

Я так понимаю, Мирче Луческу он уже не нужен. Весной «бело-синие» будут выступать только на внутренней арене, поэтому шансов у Супряги нет, хотя с нападающими в команде сейчас проблемы. В Италии же ему нужно сразу забивать – то, чего от него не дождались в «Динамо».

Важно то, что в Супряге заинтересован сам наставник «Сампдории». Психологически это должно ему помочь.

Хорошо, чтобы и команда достигала результата. Итальянский чемпионат более оборонительный, а Супряга неплохо чувствует себя в штрафной соперника.

Очень надеюсь, что Супряга сыграет. «Сампдория» не претендует на какие-либо лидерские позиции. Важно выигрывать у своих конкурентов, потому все может получиться», - сказал Саленко.