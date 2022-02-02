Минай подпишет вратаря Руха

Закарпатский «Минай» отправился на зарубежный сбор в Турцию, в рамках которого команда Владимира Шарана проведет пять контрольных матчей.

В числе потенциальных новичков, отправившихся с командой в Турцию, оказался 35-летний голкипер Александр Бандура, который расторг контракт с львовским «Рухом».

Опытный голкипер достиг договоренности с закарпатцами и продолжит карьеру в «Минае».

Добавим, что свой первый товарищеский матч на сборе в Турции «Минай» проведет седьмого февраля. Соперником украинцев станет узбекский «Пахтакор».

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Mинай» 25 февраля будет принимать «Зарю».