Минай подпишет вратаря Руха

Александр Бандура достиг договоренности с закарпатцами

  • 02.02.2022 10:39
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Минай подпишет вратаря Руха
© ФК Рух Львов. Александр Бандура

Закарпатский «Минай» отправился на зарубежный сбор в Турцию, в рамках которого команда Владимира Шарана проведет пять контрольных матчей.

В числе потенциальных новичков, отправившихся с командой в Турцию, оказался 35-летний голкипер Александр Бандура, который расторг контракт с львовским «Рухом».

Опытный голкипер достиг договоренности с закарпатцами и продолжит карьеру в «Минае».

Добавим, что свой первый товарищеский матч на сборе в Турции «Минай» проведет седьмого февраля. Соперником украинцев станет узбекский «Пахтакор».

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Mинай» 25 февраля будет принимать «Зарю».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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