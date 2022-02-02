Минай подпишет вратаря Руха

Закарпатский «Минай» отправился на зарубежный сбор в Турцию, в рамках которого команда Владимира Шарана проведет пять контрольных матчей.
В числе потенциальных новичков, отправившихся с командой в Турцию, оказался 35-летний голкипер Александр Бандура, который расторг контракт с львовским «Рухом».
Опытный голкипер достиг договоренности с закарпатцами и продолжит карьеру в «Минае».
Добавим, что свой первый товарищеский матч на сборе в Турции «Минай» проведет седьмого февраля. Соперником украинцев станет узбекский «Пахтакор».
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Mинай» 25 февраля будет принимать «Зарю».
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.