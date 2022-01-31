ОФИЦИАЛЬНО: Рух расстался с опытным украинским вратарем

35-летний украинский вратарь Александр Бандура покинул львовский «Рух». Соглашение с голкипером прекращено по обоюдному согласию сторон.

Бандура присоединился к «желто-черным» в начале 2020 года, когда «Рух» выступало еще в Первой лиге. Своей уверенной игрой на линии Александр внес весомый вклад в выход команды в УПЛ. Всего за «желто-черных» голкипер сыграл в 30 матчах, почти треть из которых отыграл «на ноль».

В текущем сезоне Бандура провел за «Рух» 5 матчей во всех турнирах, где пропустил 8 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Transfermarkt оценивает игрока в €200 тысяч.