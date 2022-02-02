Боливия – Чили – 2:3. Дубль Алексиса Санчеса. Видео голов и обзор матча

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Чили на выезде победила команду Боливии (3:2).
У гостей дубль сделал Алексис Санчес, еще гол забил Марселино Нуньес. У хозяев поля отличились Марк Энумба и Марсело Морено.
Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка
Боливия – Чили – 2:3
Голы: Санчес, 14 (0:1). Энумба, 37 (1:1). Нуньес, 77 (1:2). Санчес, 85 (1:3). Морено, 88 (2:3)
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чили.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Marcelino Nunez (Чили).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Marc Francois Enoumba (Боливия).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Чили).
Источник — Sport.ua
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