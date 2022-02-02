Боливия
2 : 3
Чили
01.02.2022, FT

Боливия – Чили – 2:3. Дубль Алексиса Санчеса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2022

  • 02.02.2022 03:29
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Боливия – Чили – 2:3. Дубль Алексиса Санчеса. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Чили на выезде победила команду Боливии (3:2).

У гостей дубль сделал Алексис Санчес, еще гол забил Марселино Нуньес. У хозяев поля отличились Марк Энумба и Марсело Морено.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

Боливия – Чили – 2:3

Голы: Санчес, 14 (0:1). Энумба, 37 (1:1). Нуньес, 77 (1:2). Санчес, 85 (1:3). Морено, 88 (2:3)

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Марсело Морено (Боливия).
85' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чили.
77' ГОЛ ! Мяч забил Marcelino Nunez (Чили).
37' ГОЛ ! Мяч забил Marc Francois Enoumba (Боливия).
15' ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Чили).

Источник — Sport.ua

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