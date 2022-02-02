Боливия
2 : 3
Чили
01.02.2022, FT

Дубль Алексиса Санчеса. Сборная Чили переиграла Боливию и хочет выйти на ЧМ

Чилийцы набрали 19 очков и занимают 5-е место в квалификации ЧМ

  • 02.02.2022 01:12
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Дубль Алексиса Санчеса. Сборная Чили переиграла Боливию и хочет выйти на ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации ЧМ-2022 сборная Чили на выезде победила команду Боливии (3:2).

У гостей дубль сделал Алексис Санчес, еще гол забил Марселино Нуньес. У хозяев поля отличились Марк Энумба и Марсело Морено.

Чилийцы набрали 19 очков и занимают 5-е место в квалификации ЧМ. У Боливии 15 очков и мало шансов на выход в финальный раунд.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

Боливия – Чили – 2:3

Голы: Санчес, 14 (0:1). Энумба, 37 (1:1). Нуньес, 77 (1:2). Санчес, 85 (1:3). Морено, 88 (2:3)

Боливия: Лампе, Хусино, Энумба, Сагредо (Фернандес, 80), Арсе, Вильярроэль (Вака, 62), Сааведра (Бехарано, 61), Сауседо, Морено, Миранда (Вака, 61), Рамальо (Абрего, 77).

Чили: Кортес, Исла, Диас, Суасо, Кушчевич, Медель (Уэрта, 87), Нуньес (Гальдамес, 87), Пульгар (Парра, 70), Арангис (Баэса, 70), Санчес, Бреретон (Монтесинос, 76).

Предупреждения: Миранда, 36. Морено, 90 – Кушчевич, 30. Кортес, 90.

Судья: Эррера (Венесуэла)

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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