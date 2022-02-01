Владислав КУЛАЧ: «Рад за Супрягу. Переход в Серию A - большой плюс»

Форвард надеется, что Влад сумеет показать себя в Италии

  • 01.02.2022 23:48
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  • 1 комментарий
Владислав КУЛАЧ: «Рад за Супрягу. Переход в Серию A - большой плюс»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Владислав Кулач доволен, что его партнер Владислав Супряга получил шанс попробовать свои силы в чемпионате Италии.

Игрока до конца сезона арендовала «Сампдория».

«Я рад за Супрягу, потому что давно было много разговоров о том, что им интересуются хорошие команды. То, что он ушел в Серию А – это большой плюс для него. Желаю ему удачи, закрепиться там и проявить себя очень хорошо».

«Я, честно, буду следить, и буду только рад, если он себя проявит, – сказал Кулач.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    Alexander Киев, 01.02.2022 23:55
    -1
    Куда угодно, лишь бы свалить.. уже и сам Кулач мечтает. А ведь совсем недавно был лучшим бомбардиром УПЛ
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