Владислав КУЛАЧ: «Рад за Супрягу. Переход в Серию A - большой плюс»

Форвард «Динамо» Владислав Кулач доволен, что его партнер Владислав Супряга получил шанс попробовать свои силы в чемпионате Италии.

Игрока до конца сезона арендовала «Сампдория».

«Я рад за Супрягу, потому что давно было много разговоров о том, что им интересуются хорошие команды. То, что он ушел в Серию А – это большой плюс для него. Желаю ему удачи, закрепиться там и проявить себя очень хорошо».

«Я, честно, буду следить, и буду только рад, если он себя проявит, – сказал Кулач.

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