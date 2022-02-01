Даниил СИКАН: «Лично я доволен. Иду в Бундеслигу за игровой практикой»

Молодой форвард решил попробовать свои силы в Германии

  • 01.02.2022 21:52
  • 1926 просмотров
  • 13 комментариев
Даниил СИКАН: «Лично я доволен. Иду в Бундеслигу за игровой практикой»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан попрощался с партнерами и отправился в Германию, где игрок будет выступать на правах аренды за «Ганзу» Росток.

«Лично я доволен. Расцениваю переход как удачный, потому что я иду за игровой практикой. Надеюсь, я там ее получу. Еще не знаком с командой, но заочно знаю определенные вещи».

«Думаю, Бундеслига - это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя», - сказал Сикан.

Команда выступает во второй Бундеслиге, где борется за выживание.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    johndow, 01.02.2022 22:09
    +10
    Он, кажется, до сих пор думает, что Ганза в первой Бундеслига играет))
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    online
    ___FunnyCat, 01.02.2022 21:56 (изменен)
    +10
    Удачи тебе парень сбежать из того колхоза которому принадлежит твой контракт !
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    Вова Бойко, 01.02.2022 22:10
    +7
    Уже для них друга бундесліга топ чемпіонат)
    Ссылка
    online
    Муґунот Уух, 01.02.2022 22:55
    +4
    а ему разве не сказали, что это чуть-чуть не та Бундеслига?
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 22:42
    +4
    Олег Олег, 01.02.2022 22:15
    Скажите ему кто-то что это 2 Бундеслига)
    Да, причем клуб только в нее вошедший и стоящий почти на вылет.
    Ссылка
    online
    Олег Олег, 01.02.2022 22:15
    +4
    Скажите ему кто-то что это 2 Бундеслига)
    Ссылка
    online
    ĴØЌÉŔ, 01.02.2022 22:59
    +3
    Редко такое увидишь что бы из УПЛ переходили во вторую бундеслигу за практикой!
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    aleks19826, 01.02.2022 22:44
    +3
    Заморочили парня агенты. Он думает, что будет играть с Бавария и, Боруссиями, байкерами, Лейпцига, а прийдется с зандхаузенами, ауе карслсруе там. Бедного пацана развели не сказав какая именно эта бундеслига
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    Михайло Кудієнко, 01.02.2022 22:14
    +3
    Ганза приблизно одного рівня з маріуполем
    Ссылка
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 22:05
    +3
    Face Control, 01.02.2022 21:59
    Так он же не игрок вашего клюба из Кипра.
    Потому перешел не в АПЛ, а в 14 команду 2 Бундеслиги
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    adidas77, 01.02.2022 23:07
    0
    Пускай возьмёт за пример карьеру Воронина.
    Надеюсь у молодого украинца всё получится!
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    online
    Дмитрий Топалов, 01.02.2022 22:24
    0
    Михайло Кудієнко, 01.02.2022 22:14
    Ганза приблизно одного рівня з маріуполем
    Так зміст в тому, що він отримає ігрову практику+в другій бундеслізі рівень гри команд значно вищий чим команди після перших двух команд в ЧУ
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    online
    Face Control, 01.02.2022 21:59
    -7
    ___FunnyCat, 01.02.2022 21:56
    Удачи тебе парень сбежать из того колхоза которому принадлежит твой контракт !
    Так он же не игрок вашего клюба из Кипра.
    Ссылка
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