Даниил СИКАН: «Лично я доволен. Иду в Бундеслигу за игровой практикой»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан попрощался с партнерами и отправился в Германию, где игрок будет выступать на правах аренды за «Ганзу» Росток.
«Лично я доволен. Расцениваю переход как удачный, потому что я иду за игровой практикой. Надеюсь, я там ее получу. Еще не знаком с командой, но заочно знаю определенные вещи».
«Думаю, Бундеслига - это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя», - сказал Сикан.
Команда выступает во второй Бундеслиге, где борется за выживание.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Надеюсь у молодого украинца всё получится!
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