Даниил СИКАН: «Лично я доволен. Иду в Бундеслигу за игровой практикой»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан попрощался с партнерами и отправился в Германию, где игрок будет выступать на правах аренды за «Ганзу» Росток.

«Лично я доволен. Расцениваю переход как удачный, потому что я иду за игровой практикой. Надеюсь, я там ее получу. Еще не знаком с командой, но заочно знаю определенные вещи».

«Думаю, Бундеслига - это топ-чемпионат, чтобы продвигать себя», - сказал Сикан.

Команда выступает во второй Бундеслиге, где борется за выживание.