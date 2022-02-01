Полиция продлила арест Гринвуда. Игрок МЮ обвинен в изнасиловании и угрозах

Полиция Манчестера объявила о продлении ареста полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.
Игрок обвиняется в изнасиловании, а также угрозах убийства девушки. Гринвуда, который ранее был отстранен от работы в МЮ, задержали 30 января.
Полиция указывает, что им нужно еще время для допроса, поэтому арест был продлен.
За последние месяцы это второй подобный случай в АПЛ. Ранее под арест угодил защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, которого обвиняют в нескольких случаях изнасилования.
Источник — Sky Sports
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это не на касе сидеть или на стройке работать
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