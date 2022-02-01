Полиция продлила арест Гринвуда. Игрок МЮ обвинен в изнасиловании и угрозах

Полиция продолжает допрос

  • 01.02.2022 20:48
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  • 1 комментарий
Полиция продлила арест Гринвуда. Игрок МЮ обвинен в изнасиловании и угрозах
© Skysports.com

Полиция Манчестера объявила о продлении ареста полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.

Игрок обвиняется в изнасиловании, а также угрозах убийства девушки. Гринвуда, который ранее был отстранен от работы в МЮ, задержали 30 января.

Полиция указывает, что им нужно еще время для допроса, поэтому арест был продлен.

За последние месяцы это второй подобный случай в АПЛ. Ранее под арест угодил защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, которого обвиняют в нескольких случаях изнасилования.

Источник — Sky Sports

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов, 01.02.2022 21:45
    0
    єтот жлоб на шахтерского Тайсона похож, такое же идиотское выражение лица
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    Westwood., 01.02.2022 21:19 (изменен)
    0
    что им нехватает
    это не на касе сидеть или на стройке работать
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