Футболист «Манчестер Сити» Бенжамен Менди вышел из тюрьмы под денежный залог. Однако за игроком будет установлен специальный надзор.

На свободе Менди пробудет как минимум до следующего заседания суда. Футболиста обвиняют в 7 эпизодах изнасилования.

Бенжамен находился под стражей с августа. Его контракт принадлежит «Манчестер Сити» с 2017 года.

Конкуренту Зинченко светит срок за изнасилования. Что вообще происходит?