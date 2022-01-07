Футболист «Манчестер Сити» Бенжамен Менди вышел из тюрьмы под денежный залог. Однако за игроком будет установлен специальный надзор.
На свободе Менди пробудет как минимум до следующего заседания суда. Футболиста обвиняют в 7 эпизодах изнасилования.
Бенжамен находился под стражей с августа. Его контракт принадлежит «Манчестер Сити» с 2017 года.
Конкуренту Зинченко светит срок за изнасилования. Что вообще происходит?
Источник — RMC Sport
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