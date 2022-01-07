Бенжамен Менди вышел из тюрьмы под денежный залог

За футболистом «Манчестер Сити» будет установлен специальный надзор

  • 07.01.2022 20:47
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  • 2 комментария
Бенжамен Менди вышел из тюрьмы под денежный залог
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист «Манчестер Сити» Бенжамен Менди вышел из тюрьмы под денежный залог. Однако за игроком будет установлен специальный надзор.

На свободе Менди пробудет как минимум до следующего заседания суда. Футболиста обвиняют в 7 эпизодах изнасилования.

Бенжамен находился под стражей с августа. Его контракт принадлежит «Манчестер Сити» с 2017 года.

Конкуренту Зинченко светит срок за изнасилования. Что вообще происходит?

Источник — RMC Sport

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Roman Fedkiv
    Roman Fedkiv, 07.01.2022 21:04
    -1
    вот долбоеб , скажите ему что есть проститутки на этом свете ....
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    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 07.01.2022 21:13
    -3
    Roman Fedkiv, 07.01.2022 21:04
    вот долбоеб , скажите ему что есть проститутки на этом свете ....
    Так он ими и воспользовался,одна захотела бабла рубануть,остальные глянули что тема катит,решили тоже под шумок,а с Европейскими законами это зделать намного проще чем у нас
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